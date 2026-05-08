В работе DeepSeek произошел глобальный сбой

Днем 8 мая в работе чат-бота DeepSeek в России, США, Великобритании и других странах произошел сбой, следует из данных detector404.ru и downdetector.com. Среди россиян число жалоб за последний час почти достигло 3 тысяч, за последние сутки почти перевалило за 4 тысячи.

В России о проблемах с DeepSeek начали сообщать около 12:00 мск. На пике в 12:55 мск о неполадках заявили свыше 1 тысячи раз. По словам пользователей, они не могли получить ответы от чат-бота на запросы и отправить фото.

В свою очередь, в США на максимуме жалоб на работу нейросети было 80, в Великобритании — 26, в Германии — 24.

На сайте status.deepseek.com, отслеживающем сбои в работе чат-бота, сообщалось о неполадках. На момент публикации этой новости там утверждается, что нейросеть работает исправно.