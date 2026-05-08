Ученые выяснили, что происходит с мозгом перед смертью

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора провели исследование, которое показало, что мозг способен воспринимать и анализировать сложные речевые конструкции даже в состоянии глубокого наркоза, передает Nature.

Это открытие противоречит общепринятым представлениям о том, что сознание играет ключевую роль в когнитивных процессах. Исследование, опубликованное журнале, зафиксировало активность мозга пациентов во время хирургических операций.

В частности, гиппокамп, который отвечает за память, реагировал на звуковые стимулы и речь, распознавая существительные, глаголы и прилагательные, а также мог предсказывать последующие слова. Это свидетельствует о том, что мозг способен к обучению и обработке информации даже в бессознательном состоянии.

Авторы исследования отмечают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, применимы ли эти результаты к другим бессознательным состояниям, таким как сон и кома.

