Названы причины замедления работы смартфона

Со временем любой смартфон может начать работать медленнее. Причиной такой проблемы может стать переполненная память, живые обои и ряд других причин. Об этом газете «Известия» рассказал менеджер «МегаФона» по мобильному оборудованию Андрей Ржавин.

Эксперт объяснил, что одной из главных причин снижения производительности смартфона становится переполненное хранилище. Отсутствие достаточного свободного места вызывает сбои и замедление, поскольку системе становится сложно обрабатывать данные.

«Важно следить за тем, чтобы хотя бы 15–20% памяти оставались свободными. Если хранилище заполнено, смартфон начинает работать менее стабильно», — подчеркнул он.

По словам специалиста, другим фактором «торможения» гаджета являются приложения, которые работают в фоновом режиме. Они потребляют ресурсы устройства даже без использования. Решить эту проблему можно, если отключить лишние программы в списке автозапуска.

На скорость работы смартфона также оказывают влияние визуальные эффекты, такие как виджеты, живые обои и анимации. Уменьшить нагрузку на систему удастся, если упростить интерфейс. Эксперт посоветовал обращать внимание на обновления операционной системы, поскольку новые версии могут улучшить работу устройства. Однако они также могут замедлить его на старых моделях.

Помимо этого, специалист напомнил о необходимости чистить кэш и регулярно перезагружать смартфон. При наличии серьезных проблем с работой гаджета стоит сбросить его до заводских настроек, предварительно сохранив все нужные данные.

Менеджер по управлению товарными категориями компании «МегаФон» Андрей Иванов до этого рассказал «Газете.Ru», что неправильно подобранный кабель может не только замедлить зарядку смартфона или планшета, но и существенно снизить скорость обмена файлами с компьютером. По его словам, провода длиннее двух метров подвержены небольшим потерям напряжения, что приводит к замедлению восполнения энергии.