Смартфоны Honor 600 для Китая получат уникальный дизайн

Honor в этом году выпустит серию смартфонов Honor 600. Но модели для Китая, судя по утечкам, будут выглядеть иначе, чем те, что выйдут на глобальном рынке.

Китайский инсайдер опубликовал набросок дизайна. Судя по рисунку, у китайских версий будет тонкая горизонтальная полоса с камерами на задней панели — похоже на прошлогоднюю серию Honor 500. Также на «спинке» могут появиться узоры. На эскизе видны два кольца объективов, небольшой датчик сбоку и светодиодная вспышка.

А вот глобальные Honor 600, по слухам, получат дизайн, напоминающий iPhone 17 Pro, — с ярко-оранжевым цветом и другим расположением камер.