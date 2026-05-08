Названы самые популярные в России модели смарт-часов

В январе-марте россияне приобрели около 1,5 млн устройств носимой электроники на общую сумму 11,5 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе «М.Видео».

По данным ритейлера, средняя стоимость покупки в категории выросла примерно на 10% и достигла 7,8 тыс. руб., что указывает на постепенный переход пользователей от базовых гаджетов к более дорогим и функциональным моделям.

В количественном выражении основную долю рынка по-прежнему формируют устройства доступного и среднего сегментов. Однако модели стоимостью свыше 7 тыс. руб. продолжают укреплять позиции и уже обеспечивают более четверти всех продаж. При этом свыше половины устройств относятся к сегменту дороже 3 тыс. руб.

В «М.Видео» отмечают, что российский рынок носимой электроники смещается от фитнес-браслетов к полноценным умным часам. По итогам квартала на такие устройства пришлось около 86% продаж в штуках. Пользователи все чаще рассматривают смарт-часы как универсальный цифровой инструмент для контроля здоровья, спорта, уведомлений, навигации и взаимодействия с мобильными устройствами.

Наибольшей популярностью в массовом сегменте пользуются устройства Huawei, Xiaomi и Redmi. В денежном выражении лидерами рынка остаются Huawei, Apple и Samsung, на которые приходится почти две трети всей выручки категории.

Дополнительным трендом стало доминирование устройств на фирменных операционных системах производителей, доля которых превысила 80% всех продаж. В «М.Видео» связывают это с растущим спросом на готовые экосистемные решения, обеспечивающие стабильную работу, высокую автономность и удобную синхронизацию со смартфонами.

Среди наиболее востребованных моделей первого квартала компания выделила Apple Watch Series 11 в версиях 42 мм и 46 мм, Samsung Galaxy Watch8 с поддержкой LTE, Apple Watch SE 3 в версии 40 мм, а также Huawei Watch GT 6 в модификации 41 мм.