В Китае нашли подземные лабиринты возрастом 4000 лет

Археологи обнаружили под руинами древнего каменного города Хоучэнцзуй на севере Китая разветвленную сеть подземных лабиринтов, возраст которых составляет около четырех тысяч лет. Об этом 7 мая сообщила газета The Times of India.

Находка была сделана в автономном районе КНР Внутренняя Монголия. По мнению специалистов, эта сеть тоннелей была создана примерно 4,3–4,5 тысячи лет назад под одним из самых укрепленных поселений своего времени. Исследователи из Института археологии Китайской академии общественных наук полагают, что подземные ходы использовались для обороны и скрытого перемещения жителей внутри крепости.

На некоторых участках тоннелей сохранились следы инструментов, которыми древние строители вручную создавали проходы. Сам археологический комплекс расположен на северном берегу реки Хуньхэ в уезде Циншуйхэ. Площадь города составляет около 1,38 миллиона квадратных метров, а форма поселения эллиптическая и протянутая на примерно 1,2 тысячи метров.

По информации газеты, раскопки, проводимые в течение последних пяти лет, позволили выявить сложную структуру поселения эпохи Луншань, включающую внутреннюю и внешнюю части города, ворота, а также так называемые оборонительные стены и рвы.

Ученые считают, что система тоннелей, расположенных на глубине от 1,5 до 6 метров, свидетельствует о высоком уровне организации общества и развитых инженерных навыках. Потолки проходов выполнены в сводчатом стиле, характерном для культуры Луншань, что указывает на их целенаправленное проектирование, говорится в материале.

