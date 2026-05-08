Дешевые компьютеры Apple исчезнут

Компания Apple может прекратить выпуск дешевых компьютеров. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на аналитика Тима Калпана.

Недавно корпорация убрала из продажи настольный компьютер Mac mini с накопителем 256 гигабайт, оцененный в 599 долларов (45 тысяч рублей). Минимальная стоимость устройства поднялась до 799 долларов (60 тысяч рублей). По мнению авторов The Verge, скорее всего, Apple прекратит продажи и другого дешевого компьютера MacBook Neo.

Авторы сослались на аналитика Тима Калпана, который рассказал, что компания собрались закупить новые процессоры для Neo, который стоит минимум 599 долларов (45 тысяч рублей) — это самый дешевый компьютер американского бренда. Журналисты полагают, что ради экономии и из-за кризиса памяти Apple похоронит стартовую версию устройства с 256 гигабайт памяти и будет продавать только версию с 512 гигабайтами.

В материале говорится, что доступный Neo уже стал дефицитным. Если заказать компьютер на сайте Apple в США, то компания доставит его только через две-три недели. Если IT-гигант решит убрать базовую версию MacBook Neo, то в ассортименте Apple останутся только модели с 512 гигабайтами памяти или более вместительным накопителем.

Ранее аналитик Тим Калпан рассказал, что у Apple закончились бракованные процессоры, которые использовались в MacBook Neo. Фирма устанавливала в ноутбуки чипы, которые не подходили для iPhone.