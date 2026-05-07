Стало известно, когда Африка разделится на два континента

Через несколько миллионов лет Африка может расколоться, и на ее месте окажутся два континента. К тому выводу пришли геологи из Колумбийского университета, исследовавшие Восточноафриканскую рифтовую систему. Ученые отметили, что ранее ожидалось, что раскол Африки произойдет позже указанного срока. Результаты геологических исследований обнародованы в журнале Nature Communications.

Речь идет о масштабном геологическом процессе – рифтогенезе, при котором тектонические плиты постепенно расходятся в разные стороны. В восточной части Африки плита уже начала разделяться: западный участок формирует Нубийскую плиту, а восточный – Сомалийскую. В перспективе между ними может появиться полноценный океан.

Особое внимание ученые уделили Турканской рифтовой области, охватывающей районы Кении и Эфиопии. Изучение сейсмической активности показало неожиданно сильное истончение земной коры: если по периферии ее толщина превышает 35 километров, то в центральной части разлома она сокращается примерно до 13 километров.

Для геологов это имеет принципиальное значение. Считается, что при уменьшении толщины коры примерно до 15 километров начинается этап, после которого распад континентальной структуры становится фактически необратимым. Как отметил геолог Кристиан Роуэн, исследуемый регион уже перешел этот рубеж, а значит, процесс разделения континента находится на более поздней стадии, чем предполагалось ранее.

По мере дальнейшего растяжения и ослабления коры из недр планеты будет подниматься магма, создавая новую океаническую основу. Спустя миллионы лет в образовавшийся разлом смогут проникнуть воды Индийского океана, что приведет к формированию нового океанического пространства. Подобные изменения уже фиксируются в районе Афарской впадины на северо-востоке континента.

Хотя в публикациях нередко упоминают «ускоренный» раскол Африки, речь все же идет о процессах колоссальной продолжительности – они развиваются на протяжении миллионов лет. Однако современные данные показывают, что формирование рифтовой системы происходит заметно быстрее, чем предполагали ранние научные оценки.

