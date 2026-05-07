Каждый пятый россиянин теперь платит за VPN

Уже 40% россиян пользуются VPN-сервисами для обхода блокировок, при этом половина из них предпочитает платные. Это следует из опроса 1600 человек, проведенного исследовательским центром Russian Field.

По сравнению с результатами предыдущего опроса в августе 2024 года, доля пользователей VPN выросла незначительно — на 6 процентных пунктов. Однако стало значительно больше тех, кто готов платить за их использование: если два года назад платили за VPN только 15% респондентов, то сейчас уже каждый второй (49%).

«Меняется сама модель потребления: пользователи все чаще готовы платить за стабильность и качество доступа, а рынок постепенно смещается от случайных бесплатных решений к более устойчивым платным сервисам», — объяснили аналитики центра в комментарии RTVI.

Как отмечает Russian Field, платные VPN чаще выбирают более молодые и обеспеченные жители крупных и средних городов.

Растет и осведомленность россиян о VPN. О том, что это такое, знают уже 74% опрошенных — их доля выросла на 9 п.п. Наименее осведомлены о таких сервисах жители малых населенных пунктов и респонденты старше 60 лет.

Знают о VPN, но не пользуются такими сервисами 34% опрошенных. Чаще всего это люди среднего возраста (от 30 до 59 лет).