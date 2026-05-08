Найдена причина ускоренного таяния антарктических ледников

Таяние шельфовых ледников в Антарктиде может привести к повышению уровня Мирового океана даже быстрее, чем ожидалось, заявили норвежские ученые. Обширные плавучие шельфовые ледники занимают около 75% береговой линии континента. Они выполняют важную функцию, сдерживая движение континентальных ледников.

Новое исследование показало, что подо льдом наличествуют глубокие углубления – каналы. Они удерживают водовороты относительно теплой воды. Каналы ускоряют темпы таяния в 10 раз.

Ученые заключили, что шельфовые ледники более уязвимы к глобальному потеплению, чем считалось. Если они разрушатся, это приведет к высвобождению гигатонн антарктического льда.

Ледяной покров Антарктиды содержит достаточно пресной воды, чтобы поднять уровень моря на 58 метров. В таком случае окажутся затоплены обширные территории, где проживают миллионы людей.

Холодный воздух Антарктиды и постоянные обильные снегопады препятствуют таянию верхней части ледников. Но они разрушаются снизу, где контактируют с теплыми океанскими водами. Новое исследование показало, что дно ледяного покрова не гладкое и ровное, а испещрено глубокими бороздками, каналами и ямами.

Ученые провели компьютерное моделирование. Оно показало, что каналы во льду создают «ячейки», которые удерживают теплую воду на месте, а не позволяют ей быстро вытекать. По мере того как вода растапливает лед, каналы становятся все шире и глубже и образуют глубокие трещины в леднике.

Дестабилизация шельфовых ледников может привести к тому, что к 2100 году уровень моря повысится на метр, к 2150 году – на 30 метров, а к 2300 году – на 50 метров, сообщает The Daily Mail.

Ранее сообщалось, что площадь морского льда в Арктике признали самой низкой в истории наблюдений. Протяженность льда, зарегистрированная 13 марта, составила 13,76 млн квадратных километров. Это на 0,03 млн квадратных километров меньше предыдущего антирекордного показателя.