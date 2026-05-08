«Еще не пробили дно»: Нейросети усугубят проблему одиночества

Сегодня уже есть боты, которые заменяют общение с реальными людьми, сказал НСН Андрей Бронецкий.

Мальчикам во все времена меньше нужно было общение, чем девочкам, но с появлением искусственного интеллекта (ИИ), который может поддерживать беседу и даже проявлять эмпатию, мужчины и вовсе не будут заинтересованы в общении с противоположным полом в реальности, сказал в пресс-центре НСН генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий.

«Я считаю, что мы еще не пробили дно, так сказать. Если раньше были только развлечение, то сейчас мы вступаем в эпоху языковых моделей, которые уже заменяют людей. Есть боты, с которыми можно общаться. Если раньше не хватало общения, то так или иначе приходилось куда-то идти. Мальчикам, конечно, это все равно нужно меньше, но нужно же! Сейчас можно получать эмпатию от этих ботов. Этот рынок очень хорошо растет. Там есть аудитория. Дальше будет новая реальность, связанная с этим всем», — сказал собеседник НСН.

Россия столкнулась с новой реальностью: одиночество перестаёт быть исключением и становится нормой жизни для миллионов. То, что раньше воспринималось как частная проблема, сегодня оформилось в устойчивый социальный тренд. Цифры говорят сами за себя: почти половина россиян (45%) замечает, как вокруг становится всё больше людей, живущих в одиночестве. За последние два десятилетия доля одночленных домохозяйств выросла вдвое и теперь превышает 40%. А по итогам 2025 года одиноких граждан стало столько же или даже больше, чем семей — это настоящий перелом в традициях человеческих отношений.

Причём одиночество больше не ассоциируется исключительно с пожилым возрастом: молодёжь страдает от него ещё сильнее — более 40% молодых людей регулярно испытывают это чувство (в целом по стране — до 25%). И что особенно показательно: подавляющее большинство россиян (75%) убеждены — люди остаются одни не по своей воле. Социологи бьют тревогу: такая масштабная изоляция угрожает психологическому здоровью общества и может иметь долгосрочные последствия для демографии.

