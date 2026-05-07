Названы смартфоны и планшеты Samsung, которые обновят на One UI 8.5

Samsung объявила о начале развертывания обновления One UI 8.5 с 6 мая для широкого перечня устройств. Обновление добавляет новые функции искусственного интеллекта, говорится на сайте производителя.

© Samsung

По заявлениям Samsung, обновление One UI 8.5 расширяет возможности общения и творчества на устройствах Galaxy. Новая система выйдет для моделей серий Galaxy S25, Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S25 FE, Galaxy S24 FE, складных смартфонов Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6 и Z Flip6, а также планшетов Samsung Galaxy Tab S11 и Samsung Galaxy Tab S10.

Первыми обновление получат пользователи из Южной Кореи, после чего One UI 8.5 начнут получать владельцы устройств Samsung из других регионов.

One UI 8.5 — это новая версия пользовательского интерфейса от Samsung на базе операционной системе Android 16. Обновление приносит новые функции в ИИ-систему Galaxy AI и прочие мелкие изменения относительно One UI 8.

В прошлом смартфоны Samsung работали на Android с фирменной оболочкой TouchWiz, после чего устройства перешли на One UI, первая версия которой была основана на Android 9.