Раскрыта тайна создания легендарной кнопки в Windows

Один из старейших сотрудников Microsoft Рэймонд Чен раскрыл, как с подачи его компании Tab стала одной из важнейших клавиш на клавиатуре компьютера. Историю он рассказал в своем блоге.

Ветеран Microsoft признался, что его фирма тайно обсуждала с производителем компьютеров IBM расположение ключевых клавиш на клавиатуре. Стороны должны были решить, какая кнопка будет отвечать за перемещение курсора между полями в диалоговых окнах. В Microsoft настаивали на клавише Tab, расположенной слева на клавиатуре, но из-за упорства IBM им чуть не пришлось отказаться от этой идеи.

По словам Чена, специалисты IBM решили направить этот вопрос руководителям своей компании и Microsoft, что со своей стороны и сделали. Однако в компании, которая разработала Windows, подобные вопросы решали на уровне инженеров, и в итоге команда не стала отвлекать главу корпорации Билла Гейтса. В итоге легендарная кнопка до сих пор расположена на клавиатуре всех компьютеров в мире.

Рэймонд Чен заметил, что подобная история показывает, насколько отличались организации работы в Microsoft и IBM. Чен объяснил, что в IBM вопросы решались через руководство, тогда как в Microsoft была более децентрализованная система управления.

