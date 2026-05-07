Известный психиатр объяснил ценность изучения маньяков

В Москве прошла презентация книги «Спесивцев. Мама знает» специального корреспондента «Комсомольской правды» Александра Рогозы. Расследование посвящено серийному убийце Александру Спесивцеву, который в 1990-е в Новокузнецке убил 20 женщин и детей. Его мать Людмила заманивала жертв в квартиру и закапывала останки. Спесивцева признали невменяемым и отправили на принудительное лечение, напоминает издание.

На презентации подняли вопрос: нужно ли отправлять маньяков на изучение психиатрам. Врач-психиатр Василий Бейнарович отметил, что изучать преступников важно — это поможет быстрее их выявлять. Но в России системной работы нет.

В некоторых странах, например в США, психиатры могут получить доступ к осужденным маньякам, но решает сам преступник. В России такие встречи тоже возможны. Бейнарович пытался встретиться с убийцей Владимиром Муханкиным, но тот отказался, отметив, что «и так много чего наговорил».

Ранее стало известно, что осужденный за пять убийств серийный маньяк Юрий Гриценко погиб в ходе боевых действий на Украине. Тело бывшего милиционера, ушедшего на фронт добровольцем, опознали только спустя время. По данным Telegram-канала Shot, он попал под обстрел ВСУ, находясь в санитарно-эвакуационном взводе отряда «Шторм Z» — в боевое подразделение его не взяли из-за слабого здоровья.