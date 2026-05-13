Почему мы не можем описать цвета словами?

Мы часто связываем цвета с определенными ассоциациями; например, красный цвет почти всегда означает какую-то опасность — или страсть. Но если у многих цветов есть такие насыщенные оттенки смыслов, то почему наука не может описать их словами? Портал popsci.com рассказал, что представляют собой и цвета и можно ли считать их чем-то, что существует в реальности.

В 1980-х философ Фрэнк Джексон предложил знаменитый мысленный эксперимент, рассматривающий субъективность цвета. Опыт под названием «Комната Мэри» предполагает, что в черно-белой комнате живет нейробиолог по имени Мэри. Она знает о цвете все, что можно знать: длины волн, фоторецепторы, механизмы обработки цвета в визуальной коре головного мозга. Она прочла все научные работы и провела все эксперименты… Но никогда не видела цвета собственными глазами.

Однажды Мэри покидает черно-белую комнату и впервые в жизни видит красный помидор. Фрэнк Джексон ставит обманчиво простой вопрос: узнала ли Мэри что-то новое, взглянув на этот помидор?

По мнению Джексона, ответ — да. Хотя Мэри обладала абсолютным научным знанием цвета, она получила что-то, что ей не могли дать научные работы — опыт созерцания красного цвета. Ощущение, феноменальное качество оттенка — субъективный опыт, для описания которого люди изобрели множество слов, но так и не смогли подобрать единственно верное.

Философы называют этот феномен квалией, или первичным опытом переживания/ощущения чего-либо; насыщенности красного оттенка, остроты боли, вкуса кофе. Если длину волны красного цвета можно измерить по-научному точно, то первичный опыт невозможно измерить объективно.

«Комната Мэри» выдвигает аргумент против материализма — философского мировоззрения, утверждающего, что любое явление во вселенной, включая человеческий опыт, можно объяснить с помощью физики. Если материализм прав, то на свете нет ничего, что (рано или поздно) не смогла бы объяснить наука. Но эксперимент Джексона приходит к противоположному выводу — есть вещи, которые попросту неподвластны науке.

Люди воспринимают цвета по-разному — но не кардинально по-разному. Даже если «синий» в глазах одного человека не точно такой же, как в глазах другого, то они все равно достаточно близки друг к другу, чтобы избежать проблем в коммуникации. Но порой бывают случаи, когда человеческий мозг реконструирует реальность совсем иначе. В 2015 году фотография полосатого платья стала вирусной сенсацией, потому что часть людей видела его как сине-черное, а часть — как бело-золотое, и никто не мог понять, из-за чего появляется разница в восприятии.

Позже ученые выяснили, что причина в том, как мозг обрабатывает неоднозначное освещение. Каждый раз при взгляде на изображение мозг производит автоматический, бессознательный расчет его яркости, который опирается на привычки и жизненный опыт человека. По статистике, люди, просыпавшиеся раньше, были более склонны видеть платье бело-золотым, а совы — сине-черным. Поскольку жаворонки проводят больше времени при естественном освещении, их мозг откалиброван так, чтобы фильтровать синий свет; совы же больше привыкли к искусственному свету, и потому фильтруют его.

Но, на самом деле, платье — лишь верхушка айсберга. В нейробиологии существует понятие «поля восприятия» — совокупности скрытых факторов, влияющих на то, как человек воспринимает окружающий мир. Согласно этой теории, у каждого человека есть свое, уникальное, поле восприятия, сформированное генами, обстоятельствами взросления и пережитым опытом. Причем поле влияет далеко не только на восприятие цвета: оно оказывает эффект на интерпретацию отношений, переживание эмоций и даже реакцию на вечерние новости. Два человека могут услышать об одном и том же событии, но воспринять его совершенно по-разному.