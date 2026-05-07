NASA сообщило дату запуска Dragon к МКС

Очередной грузовой корабль Dragon миссии Commercial Resupply Services 34 (CRS-34) планируется запустить к Международной космической станции (МКС) 12 мая. Об этом сообщает НАСА.

Если запуск пройдет в намеченный срок, стыковка Dragon с модулем Harmony американского сегмента МКС состоится 14 мая. На станцию корабль доставит около трех тонн грузов.

На околоземной орбите в составе МКС данный Dragon пробудет до середины июля, после чего вернется на Землю.

В апреле НАСА сообщило, что корабль Crew Dragon с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Сергеем Тетерятниковым запустят к МКС не ранее середины сентября.

В феврале российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков снял на видео отстыковку грузового корабля Dragon от МКС.