Костяные инструменты применялись в Уэльсе до железного века

Даже владея технологией производства металлических орудий, для добычи медной руды древние бритты продолжали применять костяные инструменты. И делали это по меньшей мере девять столетий — с 3700 по 2800 лет назад.

Результаты изучения костных фрагментов, найденных на медных рудниках бронзового века в Грейт-Орме (Северный Уэльс), опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports. Авторы четко показали, что кости были специально собраны и приспособлены для выполнения конкретных горных работ, связанных с добычей меди, особенно в мягких породах.

«Это потрясающе, потому что ставит под сомнение устоявшееся мнение, будто в горном деле бронзового века безраздельно господствовали каменные и металлические орудия. Наоборот — мы видим более разнообразный и гибкий арсенал инструментов», — говорит археолог Ольга Загородняя из Британского музея, руководившая исследованием.

С начала первых археологических раскопок на этом объекте в начале 1990-х обнаружено более 30 000 костных фрагментов. Предыдущие исследования были сосредоточены на определении видовой принадлежности: выяснилось, что более половины костей принадлежат крупному рогатому скоту, остальные — в основном овцам, козам и свиньям. Предположения, что некоторые кости использовались в качестве орудий, уже выдвигались — в работе 2011 года на небольшом их количестве выявлены следы соответствующей обработки и характерного износа.

Новое исследование углубилось в эту тему. 150 костей изучили с помощью микроскопии высокого разрешения, затем провели эксперименты с репликами костяных орудий, имитирующие горные работы, чтобы сравнить полученные следы износа с обнаруженными на древних находках.

«Одним из самых поразительных открытий стало то, как быстро возникают следы использования — это помогло нам подтвердить то, что мы видели под микроскопом. Когда мы проводили опыты по расщеплению костей, при которых образуются кольцевые сколы — мы видели точно такие же сколы на археологических образцах. Это дает ощущение реальной связи с древними людьми, которые работали на рудниках», — рассказывает соавтор исследования Харриет Уайт, независимый археолог.

Авторы категоризировали древние инструменты по типам. Из длинных трубчатых костей конечностей доисторические мастера делали клинья, применявшиеся, по-видимому, для расщепления мягкой медьсодержащей породы. Обточка отдельных участков костей позволяет предположить, что орудия были оснащены рукоятками и использовались аналогично металлическим кайлам — о чем ранее еще не сообщалось.

Ребра, в свою очередь, могли использовать для скобления мягкого песчаного известняка. Также их могли применять в качестве мешалок или скребков в процессах водного обогащения сырья, позволяющих отделить и сконцентрировать медь. Исследователи также определили совки из лопаточных и тазовых костей — ими, вероятно, сгребали или пересыпали рыхлую руду.

«Возможно, в Грейт-Орме мы видим не новое изобретение, а продолжение давней технологической традиции [предшествующей эпохе металлов]», — полагает Загородняя.

По ее словам, в скотоводческих обществах кость была легкодоступным материалом, и изготовить орудие из нее требовало гораздо меньше труда и ресурсов, чем из металла.

Находки в Грейт-Орме перекликаются с материалами других доисторических горнодобывающих комплексов Европы, где также были найдены костяные орудия.