Вышло обновление Telegram с ИИ-функциями

Разработчики Telegram выпустили очередное обновление мессенджера для Android и iOS, в котором были расширены возможности встроенного ИИ-редактора, инструментов для опросов и управления реакциями в группах. Об этом сообщает Telegram Info.

Одним из ключевых нововведений стала возможность создавать собственные стили для встроенного ИИ-редактора. Пользователи могут задать название стиля, выбрать эмодзи и сформулировать инструкции для нейросети. Созданными шаблонами можно делиться с другими пользователями.

Мессенджер также расширил инструменты проведения опросов. Теперь владельцы каналов и групп могут ограничивать участие в голосовании, разрешая голосовать только тем пользователям, кто состоит в канале более 24 часов. Дополнительно появилась функция географической фильтрации, позволяющая проводить опросы среди аудитории из определенных стран. Такие инструменты должны защитить от накрутки результата.

В групповых чатах добавлены новые механизмы модерации реакций: администраторы получили возможность удалять отдельные реакции пользователей на сообщения, а также ограничивать использование реакций как для всех участников, так и для отдельных аккаунтов.

Кроме того, Telegram снял одно из ограничений для бизнес-функций платформы. Теперь подключать бизнес-ботов можно к любому аккаунту, тогда как ранее такая возможность была доступна только подписчикам платной подписки Premium.