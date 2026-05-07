В России представили эксклюзивный iPhone «С нами Бог»

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов компания Caviar представила лимитированную коллекцию iPhone под названием «С нами Бог», посвященную Дню Победы, духовной силе России и исторической преемственности. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© Caviar

Дизайн устройства опирается на историко-культурную символику — центральным элементом композиции стала фраза полководца Александра Суворова: «Мы — русские, с нами Бог», которая, по замыслу авторов, отражает идею духовной опоры и исторической преемственности.

В оформлении корпуса использованы архитектурные силуэты Храма Христа Спасителя и Собора Василия Блаженного. Основа выполнена из авиационного титана, что подчеркивает премиальный статус устройства. Ключевой визуальный акцент, объемный герб России, изготовлен из ювелирного сплава и покрыт двойным слоем золота 999 пробы.

Модель поставляется в подарочном кейсе с декоративными элементами и фирменным оформлением. Серия «С нами Бог» выпущена ограниченным тиражом в количестве 99 экземпляров по цене от 399 тыс. руб. Патриотическую серию также дополняют модели «День Победы» и «Триумф Победы».