Минцифры не планирует ограничивать мобильный интернет в Москве 7-8 мая, говорится в сообщении министерства.

Однако там предупреждают, что «в случае возникновения непосредственных угроз безопасности» интернет может быть ограничен.

На время праздника 9 Мая доступ к мобильному интернету – включая сайты из «белого списка» – и сервисам обмена SMS в Москве будет временно ограничен, говорится в сообщении. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме.