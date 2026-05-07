Индия вступила в глобальную "спутниковую гонку"

Индийская компания Reliance Industries, принадлежащая мультимиллионеру Мукешу Амбани, планирует масштабные инвестиции в создание группировки низкоорбитальных спутников, которые предоставят населению Индии широкополосный и высокоскоростной доступ в интернет. Об этом накануне сообщило издание The Economic Times (ET).

Таким образом южноазиатская республика вступает в глобальную "спутниковую гонку" и пойдет по пути создания собственного аналога американской сети Starlink и европейской OneWeb.

Главная задача проекта, который планируется реализовать через принадлежащую Reliance телекоммуникационную компанию Jio Platforms, с точки зрения национальных интересов Индии является стратегической. И заключается не просто в предоставлении очередного сервиса для обеспечения самой густонаселенной страны мира доступной связью, но и в создании нового высокотехнологичного компонента развивающейся индийской цифровой экономики.

Очевидно, что предстоящий вывод на орбиту Земли многочисленных интернет-спутников также даст толчок развитию частной космической индустрии в Индии, где на сегодняшний день развиваются уже более 400 стартапов. Ключевыми игроками здесь являются индийские компании Skyroot, Agnikul и Ethereal X, которые среди прочего разрабатывают и производят на трехмерных принтерах небольшие, в том числе многоразовые ракеты-носители для вывода полезной нагрузки в космос.

По данным источников ET, в рамках реализации проекта по созданию группировки спутников для высокоскоростной интернет-связи Reliance Industries уже создала шесть специализированных рабочих групп, которые занимаются разработкой самих космических аппаратов, систем запуска и необходимым оборудованием. Точные сроки реализации инициативы неизвестны, но, по данным СМИ, речь может идти о временном горизонте в два-четыре года.

Известно, в создание "индийского Starlink" будут вложены миллиарды долларов США и работы на данном направлении курирует лично Мукеш Амбани. Его компании уже вступили в переговоры с министерством связи Индии в целях получения от властей страны поддержки при дальнейшем обращении в Международный союз электросвязи, который распределяет орбитальные слоты и частоты вещания, сообщили в ET.

Напомним, что в нашей стране создание национальной группировки низкоорбитальных спутников для интернет-связи перешло в практическую плоскость. Так, в минувшем марте российская компания "Бюро 1440" вывела на орбиту первые 16 спутников "Рассвет", которые рассматриваются в качестве будущей альтернативы американской системе Starlink. В перспективе количество отечественных аппаратов, выведенных на высоту 800 километров, планируется увеличить до 900, а начало коммерческой эксплуатации российского сервиса намечено на 2027 год.