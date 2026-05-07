Microsoft объяснила причину загадочных перезагрузок Windows

В Microsoft рассказали, что многочисленные перезагрузки Windows 11 после установки обновления является нормальными. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты медиа обратили внимание, что после апрельского обновления Windows их компьютеры несколько раз перезагрузились перед тем, как завершить установку апдейта. С такой же особенностью столкнулись читатели портала. Позже авторы обнаружили справку Microsoft, в которой компания объяснила причину загадочных перезагрузок.

В обновленном документе поддержки на сайте IT-гиганта уточняется, что ограниченное число компьютеров может перезагрузиться два-три раза или больше после установки обновления. Это связано с обновлением сертификата безопасности Secure Boot 2023. В Microsoft подчеркнули, что пользователям не стоит волноваться по этому поводу.

В материале говорится, что новые сертификаты Secure Boot 2023 заменят собой более старые Secure Boot 2011, которые истекут в 2026-м. В компании пояснили, что пользоваться Windows без актуальных сертификатов небезопасно.

Ранее специалисты XDA назвали восстановление ОС лучшей альтернативой сброса настроек Windows.