"Умный дом" при отключениях Сети: Что может давать сбои

На майских праздниках из соображений безопасности возможны отключения мобильного интернета, СМС могут приходить с задержкой. Ограничения мобильной связи могут усложнить использование "умного дома", но все зависит от того, как именно устроена система.

Председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров поясняет: отключение мобильного интернета (как сотового канала связи) и отключение локального Wi-Fi или проводного Ethernet - это две большие разницы. Если сломана вышка оператора, то ваши розетки, локальная сеть и контроллеры "умного дома", подключенные к домашнему роутеру по "витой паре", скорее всего, продолжат работать как ни в чем не бывало. Проблемы могут возникнуть в двух случаях: когда вместе с сотовой сетью выключается электричество и когда "умный" гаджет завязан исключительно на облачный сервер производителя через 4G/5G-модем.

Как это влияет на системы?

В 99% случаев домофон (подъездный или на коттедж) работает на локальной проводной линии или радиоканале между трубкой и панелью вызова, говорит эксперт Бедеров. Мобильный интернет ему вообще не нужен. Ему нужен свой шлейф или "витая пара" до контроллера".

Шлагбаум откроется, если в руках есть локальный брелок или RFID-карта - это автономная система. А вот если вы привыкли открывать ворота голосовым командами в смартфоне в момент, когда смартфон ищет сеть оператора - да, вы встанете перед закрытым шлагбаумом, отмечает Бедеров. Система подъема шлагбаума, которая управляется через звонки или SMS, может перестать работать при отсутствии мобильного интернета, говорит председатель экспертного совета Центра компетенций "Умный город" Анатолий Курманов.

Видеокамеры, передающие данные через интернет, потеряют возможность удаленного доступа и передачи видео в реальном времени. Если камеры пишут на SD-карту или локальный видеорегистратор, они в любом случае работают. Если же они транслируют картинку исключительно в "облако" вашего ЖК через модем, то вы увидите вечную загрузку, поясняет Бедеров.

Устройства, зависящие от облачных сервисов (например, некоторые умные розетки или датчики), перестанут реагировать на команды из приложения. "Отключение мобильного интернета - это прежде всего удар по удаленному доступу, - говорит Бедеров. - Вы не сможете проверить, закрыли ли дверь, сидя в офисе. Но стоя у самой двери - сможете всегда".

Без мобильного интернета не работают терминалы оплаты, добавляет директор по консалтингу УК KEY CAPITAL Иоланта Овчинникова. Жители не смогут оплатить услуги ЖКХ или допуслуги управляющей компании в офисе через платежные терминалы.

Что делать?

Как советует эксперт Бедеров, не надо строить свою безопасность и мобильность на единственном канале связи. Вот "золотой стандарт" офлайн-управления:

1. пульт от шлагбаума в бардачке,

2. ключ-карта от домофона в кошельке,

3. хотя бы одна IP-камера с локальным хранилищем.

Как избежать проблем в будущем?

При покупке квартиры важно уточнять у застройщика или управляющей компании, какой тип подключения используется в системах "умного дома", говорит управляющий партнер девелоперской компании STENOY Илья Фролов. "Если система завязана исключительно на мобильный интернет - это уязвимость. Надежная инфраструктура предполагает проводной канал как основной и резервирование критичных функций. Доступ в подъезд, работа лифтов, базовая безопасность не должны зависеть от качества сигнала вашего оператора", - рассказал он.

Как правило, все жизненно важные системы недвижимости задублированы проводным интернетом. Если нет мобильного интернета, то лифты, датчики протечек воды, противопожарные датчики работают через провод. Въезды на территорию или в паркинг, как правило, тоже имеют дубликаты в виде систем считывания номера автомобиля или метки, так что при отключении мобильного интернета шлагбаум откроется, поскольку система считает метку.

Потребителям необходимо знать, какая технология используется в их "умном доме": облачная или локальная с хабом. Это позволит настроить резервные каналы связи. Если система зависит от GSM, стоит рассмотреть возможность добавления резервных каналов Bluetooth, Wi-Fi или радиоканала. Для видеокамер можно использовать локальные регистраторы или камеры с поддержкой SIM-карты. "Что же касается глобальных стратегических решений, то они сегодня очевидны: проектировщикам "умных домов" необходимо на нулевом этапе закладывать альтернативные каналы связи (проводной интернет, локальный Wi-Fi), предусматривать гибридные решения и резервные источники питания для ключевых компонентов", - уверен эксперт Курманов.