Алмаз весом 190 карат нашли в Архангельской области

Алмаз ювелирного качества весом 190,08 карата нашли на месторождении имени Владимира Гриба в Архангельской области. Об этом в среду, 6 мая, сообщила компания «АГД Даймондс», занимающаяся разработкой месторождения.

Алмаз имеет размеры 45,9 х 24,9 х 20,5 миллиметра. Его добыли на горно-обогатительном комбинате. Это уже третий алмаз особой крупности (более 50 карат), найденный компанией в этом году, и 54-й уникальный, особо крупный алмаз, извлеченный на месторождении имени Владимира Гриба с момента начала его промышленной разработки.

— По предварительной классификации специалистов, данный алмаз относится к категории малоазотных. Минимальное содержание примесей азота обеспечивает высокую степень прозрачности и чистоты кристалла, — передает страница компании в VK.

Еще два уникальных алмаза ювелирного качества весом 55,96 и 135,75 карата добыли в октябре 2025 года на горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба. Эти кристаллы стали третьим и четвертым особо крупными алмазами, найденными в прошлом году.