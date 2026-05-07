iPhone Ultra станет самым ремонтопригодным складным смартфоном

Складной iPhone, который, по слухам, может выйти под названием iPhone Ultra, станет самым простым в разборке и ремонте складным смартфоном на рынке. Об этом, как пишет MacRumors, сообщил инсайдер Instant Digital, ранее уже публиковавший сведения о конструкции устройства.

По словам источника, внутренняя архитектура смартфона построена по «строгой инженерной логике», а компоновка компонентов отличается высокой модульностью. Инсайдер утверждает, что Apple удалось отказаться от сложной разводки шлейфов, характерной для большинства складных устройств конкурентов, благодаря чему разборка аппарата станет значительно проще.

Как отмечает Instant Digital, материнская плата устройства расположена на правой стороне корпуса. Из-за этого компания якобы перенесла кнопки регулировки громкости на верхнюю грань, чтобы не прокладывать кабели через складной дисплей. По данным инсайдера, почти все внутреннее пространство устройства отведено под экран и аккумулятор, который может стать самым емким среди всех iPhone.

Ранее источник также сообщал, что складной смартфон Apple получит площадку камер в стиле iPhone Air, фронтальную камеру с одиночным вырезом, Touch ID и Camera Control на правой стороне корпуса, а также выйдет только в двух цветах.

Ожидается, что устройство дебютирует осенью вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.