Google признала сбои eSIM на смартфонах Pixel

Пользователи смартфонов Google Pixel пожаловались на сбои в работе eSIM, о чем свидетельствуют многочисленные обращения на онлайн-площадках. Основной массив жалоб касается устройств последних поколений, включая серии Pixel 9 и Pixel 10, сообщает Android Authority.

Сообщения о неполадках публикуются в соцсетях и на форумах, где пользователи Pixel жалуются на периодическую потерю работоспособности eSIM. Временным решением называют перезагрузку устройства, эффект от которой сохраняется лишь на несколько дней. В ряде случаев пользователи указывают на полную невозможность активации eSIM из-за неизвестных ошибок.

Дополнительно отмечаются сложности с переключением между операторами через eSIM. В пользовательском сообществе выдвигается версия о возможной связи проблемы с установкой бета-версий Android 17, а не с регулярными обновлениями системы.

Компания Google уже признала наличие проблемы в ряде обсуждений на фирменном форуме, однако на текущий момент не представила конкретного решения и не называла сроки устранения.

