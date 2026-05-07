Honor Play 80 Plus получил АКБ емкостью 7500 мА·ч

Honor пополнила серию Play 80 новой моделью – Play 80 Plus.

Присоединяясь к ранее представленным Honor Play 80 и Play 80 Pro, устройство выделяется в линейке прежде всего аккумулятором ёмкостью 7500 мА·ч и процессором Snapdragon 4 Gen 4.

Экран

Honor Play 80 Plus оснащён 6,61-дюймовым TFT-экраном с разрешением 720×1604 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1010 нит. Панель поддерживает функции защиты зрения и имеет соотношение сторон 20,05:9.

Аппаратная основа

Устройство работает на базе 4-нм процессора Snapdragon 4 Gen 4 в сочетании с графикой Adreno 613, 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти. Ключевая особенность – аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч.

Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 45 Вт. По данным компании, автономность достигает до 20 часов воспроизведения видео. Также заявлено, что батарея сохраняет до 80% ёмкости даже после шести лет использования.

Камеры

Смартфон получил 13-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f/1.8 и 5-мегапиксельную фронтальную камеру.

Прочее

Устройство работает под управлением MagicOS 10.0 на базе Android 16. Физическая кнопка AI обеспечивает быстрый доступ к функциям ИИ: её можно использовать для вызова голосового помощника или запуска приложений и ярлыков. Также заявлена защита по стандарту IP64. Размеры устройства – 163,9×75,9×8,29 мм, вес – 205 г.

Сроки выхода, цвета и цены

Honor Play 80 Plus уже доступен в Китае. Смартфон поставляется в трёх цветах: бирюзовом, чёрном и золотом.

