Спрогнозированы сроки столкновения второй ступени Falcon 9 с Луной

Американский астроном-любитель Билл Грей рассчитал, что отработавшая вторая ступень ракеты-носителя Falcon 9 в начале августа 2026 года столкнется с Луной, сообщил портал ProКосмос.

Ракета использовалась в январе 2025 года для запуска двух автоматических лунных посадочных аппаратов - американского Blue Ghost M1 и японского Hakuto-R M2. Вторая ступень доставила их на высокоэллиптическую орбиту и осталась на орбите с наклонением 35,2° и высотами 176 на 362529 км.

Несмотря на совместный старт, аппараты пошли разными маршрутами. Оба оказались на поверхности естественного спутника Земли. Правда, в разное время и по-разному. Так, Blue Ghost M1 со стартовой массой в 1,5 тонны успешно совершил мягкую посадку на Луну 2 марта и проработал там две недели, проведя все запланированные исследования. А вот японский аппарат весом 340 кг потерпел крушение, столкнувшись с поверхностью Луны 5 июня.

При запусках зондов к Луне отработавшая верхняя ступень часто остается на очень вытянутой эллиптической околоземной орбите.

Находясь в дальнем космосе без запаса топлива для контролируемого сведения с орбиты, она становится неуправляемой. Под влиянием гравитационных возмущений со стороны Земли, Луны и Солнца траектория ступени постоянно искажается и со временем может пересечься с поверхностью Луны.

Как рассказывает портал, так произошло и в этот раз: под действием гравитации небесных тел-соседей и давления солнечного излучения орбита изменилась.

С помощью разработанного им программного обеспечения Билл Грей вычислил, что ступень врежется в Луну 5 августа 2026 года примерно в 09:44 по московскому времени. Район падения - около или внутри кратера Эйнштейна на видимой стороне Луны.

По расчетам астронома, ступень столкнется с естественным спутником Земли на скорости 2,43 км/с. В настоящее время она находится на орбите с высотами около 220000 на 510000 км.