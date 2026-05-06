Что станет с параллельным импортом компьютеров

Антон Гуськов заявил НСН, что в России производятся ноутбуки, но компоненты используются зарубежные.

Полной остановки параллельного импорта компьютеров на фоне новых ограничений не случится, так как финальное решение принимает правообладатель, заявил НСН представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

Исключение из перечня для параллельного импорта компьютеров и комплектующих к ним ряда брендов из недружественных стран не приведет к сокращению ассортимента этой техники на внутреннем рынке России и создаст спрос на отечественную продукцию, прокомментировал Минпромторг вступление в силу изменений в приказ о параллельном импорте. Гуськов раскрыл, как это будет работать на практике.

«В России достаточно конкурентный рынок, но исключение каких-то игроков приведет к сужению ассортимента. Что касается истории с ввозом, вся эта тема построена на реестре объектов интеллектуальной собственности. Это специальный перечень, который дает возможность правообладателям ограничивать ввоз своих товаров. Работать этот перечень должен тогда, когда правообладатели сами об этом заявляют таможне. Если они ограничивают параллельный импорт, таможня начинает отслеживать тех, кто ввозит без разрешения. Поэтому все зависит от того, как активно правообладатели будут пользоваться этих механизмом. Если они этим пользоваться не будут, импортеры могут эту технику возить и дальше. Таможня может сама какие-то вещи останавливать, запрашивать права у правообладателей. Но если правообладатели не будут препятствовать, к остановке импорта это не приведет», - объяснил он.

По его словам, ситуация сложная только в сегменте комплектующих.

«Что касается российских аналогов, по комплектующим ситуация достаточно сложная. В полном объеме они у нас не производятся. Если говорим про готовые ноутбуки, есть российские варианты из зарубежных компонентов. Есть разные устройства, которые не попали в перечень. Но в итоге все равно будет сужение ассортимента, что для рынка не очень хорошая новость. Но дефицита не ждем», - добавил собеседник НСН.

В России из перечня параллельного импорта исключат часть компьютерной техники и накопителей Acer, ASUS, HP, Intel, Samsung и других компаний, сообщает «DNS клуб». Поставки этих товаров без согласия правообладателей могут усложниться. С 27 мая вступят в силу изменения в перечне товаров, разрешенных для параллельного импорта.