Curiosity впервые поднял целый камень буром на Марсе

Марсоход Curiosity столкнулся с необычной ситуацией, которой не случалось за всю историю миссии: после бурения образец породы оторвался от поверхности и повис на буровой установке, сообщает ixbt.com со ссылкой на NASA.

Инцидент произошел 25 апреля при работе с камнем неофициальным названием Atacama. Фрагмент диаметром около 45 сантиметров и весом примерно 13 килограммов застрял в фиксирующей втулке вокруг сверла. Раньше бурение вызывало трещины и отделение слоев, но целый кусок породы на инструменте завис впервые.

Стандартная процедура — вибрация бура — не помогла. Через несколько дней инженеры изменили угол наклона манипулятора и снова включили вибрацию. На снимках было видно, как с камня сыплется песок, но сам он продолжал держаться.

Решение нашли только 1 мая. Специалисты одновременно изменили угол буровой головки, включили вращение и усилили вибрацию. Камень оторвался с первой попытки и раскололся при падении.

Весь процесс засняли навигационные камеры ровера. Эти данные помогут лучше понять механические свойства марсианских пород и поведение грунта при бурении.