Власти США предупредили об опасной уязвимости в Linux

Правительство США сообщило о серьёзной бреши в безопасности Linux. Ошибка, которую назвали CopyFail, позволяет хакерам получить полный контроль над уязвимыми компьютерами. Уязвимость CVE-2026−31 431 обнаружена в ядре Linux. Она затрагивает почти все версии Linux, выпущенные с 2017 года. По данным властей, её уже используют в реальных атаках.

При определённых условиях ядро Linux неправильно копирует данные. Это повреждает важную информацию внутри системы. В итоге пользователь с ограниченными правами может получить рут-права. А через взломанный сервер в дата-центре хакер может добраться до данных множества компаний.

Сама по себе уязвимость не работает через интернет. Но если соединить её с другой ошибкой, которая работает онлайн, злоумышленники могут удалённо захватить сервер.

Разработчики уже выпустили заплатку. Но не все. Агентство кибербезопасности США приказало всем федеральным ведомствам закрыть уязвимость до 15 мая.