В России начались продажи бюджетного смартфона Tecno Spark 50

Китайский бренд TECNO объявил о старте продаж в России смартфона SPARK 50.

Среди ключевых особенностей производитель выделяет трендовый дизайн, емкий аккумулятор и расширенные возможности искусственного интеллекта.

Заявлены устойчивость корпуса к механическим воздействиям, а также соответствие требованиям стандарта IP64 с гарантией защиты от пыли и водяных брызг под любым углом.

Гаджет оснащён 6.78" IPS-дисплеем формата HD+ с частотой обновления экрана до 120 Гц и аккумулятор высокой емкости 7000 мАч с функцией реверсивной проводной зарядки 10 Вт.

Аппаратная платформа построена на базе процессора MediaTek Helio G81. Предусмотрено несколько конфигураций памяти - с накопителями на 128 или 256 Гб. Также в наличии отдельный слот для microSD, работающий с карточками до 2 ТБ.

Кроме того, на борту пара стереодинамиков с поддержкой форматов пространственного звучания DTS и есть аудио-разъем 3.5 мм под проводные наушники.

За ИИ-составляющую отвечает ассистент Элла (Ella) с поддержкой русского языка и интеграцией в локальные отечественные сервисы.

Девайс представлен в шести цветах: "Чернильно-черный", "Серый титан", "Сиреневое сияние", "Сияющий синий", "Цветущий розовый" и "Энергичный оранжевый".

Аппарат уже доступен на маркетплейсах и в рознице. Цена за версию 8/256 составляет 22 тыс. рублей. В дальнейшем вендор из Поднебесной обещает поставки на наш рынок с другими конфигурациями памяти.