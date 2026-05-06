Пентагон признал «оружие из теорий заговора»

Оружие из теории заговора, которое многие считали вымыслом, официально признано частью арсенала вооруженных сил США. Пентагон 4 мая, в неформальный «День „Звездных войн“», заявил, что направленное энергетическое оружие (DEW) — «отличное дополнение» к арсеналу, передает Daily Mail.

DEW испускают лучи концентрированной электромагнитной энергии, атомных или субатомных частиц. Они выводят из строя электронику дронов, ракет и техники. Один выстрел стоит несколько долларов — дешевле пуль и ракет.

Разработки ведутся с 1960-х годов, но правительство США ни разу публично не заявляло об использовании DEW против людей. На 2025 финансовый год Пентагон запросил на эти программы 789,7 миллиона долларов.

Признание прозвучало на фоне заявлений покойной ученой Эми Эскридж. Она утверждала, что в 2022 году ее атаковали таким оружием в собственном доме. На фото — ожоги, волдыри и проплавленное стекло. Бывший эксперт ЦРУ предположил, что использовался излучатель в К-диапазоне от пяти автомобильных аккумуляторов.

Эскридж исследовала антигравитационные технологии. Официально она покончила с собой, но расследовавший ее смерть отставной десантник считает, что ученую убили.

Представитель Пентагона заявил, что военные масштабируют высокоэнергетические решения, чтобы сделать арсенал более смертоносным и точным. Системы DEW разрабатывают частные компании, например, AeroVironment с установкой Locust X3 против дронов.