Над российским городом пролетел метеор

Над Екатеринбургом вечером 5 мая пролетел яркий объект, который попал на записи видеорегистраторов. Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев сообщил журналистам, что это был метеор.

По его словам, в ночь с 5 на 6 мая наблюдался пик метеорного потока Эта-Аквариды, пишет Е1.

«При вхождении в атмосферу Земли с большой скоростью метеор как поршень давит на впереди лежащие молекулы газа, и газ, по законам физики, нагревается. Иногда до десятков тысяч градусов. При этом газ начинает светиться обычно зеленым цветом, характерным для кислорода», – приводит издание слова эксперта.

В прошлом году метеор пролетал и над Челябинской областью. Болид можно было увидеть в Челябинске, Миассе, Магнитогорске, а также Кургане.