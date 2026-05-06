Apple выплатит пользователям iPhone в США $250 млн

Apple согласилась на досудебное урегулирование коллективного иска в США, связанного с обвинениями в вводящей в заблуждение рекламе ИИ-функций Apple Intelligence. Общая сумма выплат составит $250 млн, сообщает 9to5Mac.

Компания не признала юридическую ответственность, заявив, что действовала добросовестно, однако предпочла закрыть спор в рамках соглашения. Существенная часть средств будет направлена на покрытие судебных издержек и административных расходов, что сократит итоговые выплаты пользователям.

Право на компенсацию получат владельцы смартфонов серий iPhone 15 Pro, iPhone 16, iPhone 16e и iPhone 16 Pro, приобретенных на территории США в период с 10 июня 2024 года по 29 марта 2025 года. Размер выплат составит от $25 до $95 на устройство в зависимости от общего числа заявителей.

Иск был подан в марте 2025 года. Истцы утверждали, что ожидали появления анонсированных в июне 2024 года ИИ-функций одновременно с выходом новых смартфонов, поскольку соответствующие возможности активно демонстрировались в рекламе смартфонов.

Фактически же первые элементы Apple Intelligence стали доступны лишь в октябре 2024 года и в ограниченном объеме, при этом часть функций впоследствии временно отключалась для устранения технических проблем. В сентябре 2025 года Apple пыталась добиться отклонения иска, настаивая, что пользователи были уведомлены о поэтапном внедрении ИИ-функций.