Что выпустит Apple при Джоне Тернусе и куда пойдут триллионы компании

С 1 сентября 2026 года руководство Apple перейдет к инженеру по "железу" Джону Тернусу. Под его руководством планируются запуск первых складных устройств, усиление роли ИИ‑гаджетов в портфолио компании и пересмотр финансовой стратегии - от максимальных выплат акционерам к более агрессивным инвестициям в разработки и сделки.

Apple входит в новую для себя фазу - компанию вновь возглавит человек, который большую часть карьеры занимался не переговорами с инвесторами, а созданием устройств. С 1 сентября 2026 года пост CEO перейдет к Джону Тернусу, нынешнему старшему вице‑президенту по аппаратным разработкам, сменяющему Тима Кука после почти 15 лет руководства. Для рынка это означает двойной поворот: одновременно меняется и продуктовая, и финансовая политика компании с капитализацией около 4 трлн долларов.

Почти наверняка "премьерным спектаклем" Тернуса в театре имени Стива Джобса (Steve Jobs Theater - специальный зал для презентаций Apple, расположенный на вершине холма в штаб-квартире Apple Park в Купертино) в роли генерального директора станет анонс первого складного iPhone, который ожидается осенью 2026 года, вероятно, в одной линейке с флагманскими iPhone 18 Pro. Это будет не просто еще один вариант дизайна, а попытка Apple ответить на многолетний вызов со стороны Samsung и китайских производителей, уже занявших нишу премиальных складных смартфонов.

Известно, что Тернус лично курировал рискованный переход Mac на собственные чипы Apple Silicon, доказав готовность брать на себя стратегические инженерные риски ради контроля над архитектурой устройств. Теперь ему предстоит перенести этот подход на совершенно новый класс гаджетов, сочетающих в себе смартфон и компактный планшет.

В дорожную карту компании входят умные очки с интеграцией искусственного интеллекта, AirPods с камерами и сенсорами для "считывания" окружения, домашний "робот" с экраном для видеосвязи и управления умным домом, а также MacBook с сенсорным OLED‑дисплеем, который может выйти на рубеже 2026-2027 годов. По сути, Apple пытается построить вокруг iPhone и облачной инфраструктуры новый слой носимых и домашних устройств, которые постоянно собирают данные, анализируют контекст и подсказывают пользователю, что делать здесь и сейчас. То есть привычная экосистема "смартфон‑наушники‑часы" постепенно будет дополняться более сложными, но при этом не обязательно более заметными устройствами - от кулона с камерой до умной колонки‑робота.

Складной iPhone - лишь часть более широкой дорожной карты, которая состоит из десятка новых категорий устройств.

Все эксперты в один голос подчеркивают: главное отличие Тернуса от Кука - в их бэкграунде. Он не финансист и не руководитель сервисного направления, а инженер по железу, много лет отвечавший за iPad, iPhone, Mac и Apple Watch. Это задает фокус на новые форм‑факторы, компонентную базу, энергоэффективность, камеры, а также на носимую электронику и новые аппаратные категории. Также это может означать более смелые экспериментальные продукты и более длительные циклы отработки технологий: Apple, как правило, выходит на рынок позже конкурентов, делая ставку на "отполированные до блеска" устройства. Хотя это не всегда у нее получается.

Не менее важный разворот происходит в финансовой политике корпорации. За годы правления Тима Кука Apple вернула акционерам более триллиона долларов через обратный выкуп и дивиденды, параллельно реализуя цель "net cash neutral" - когда объем свободной наличности на счетах равен объему долговых обязательств.

По данным Bloomberg, при Тернусе этот курс смягчится: компания официально отказалась от "net cash neutral" как формальной цели и заявила о готовности отдельно оценивать объем наличности и долговую нагрузку. Финансовый директор Apple Кеван Парех прямо заявил, что возврат капитала останется важной частью стратегии, но акцент смещается в сторону "необходимых инвестиций", включая крупные сделки и инфраструктуру для искусственного интеллекта.

Фактически это возвращение к более гибкой модели, близкой к философии Стива Джобса, который предпочитал держать значительный запас наличности под разработку продуктов, а не под максимизацию краткосрочной доходности для акционеров.

Отказ от жесткой цели по нейтральной денежной позиции открывает Apple возможность для "блокбастер‑сделок" и радикального наращивания инвестиций в ИИ‑инфраструктуру - от дата‑центров до специализированных чипов. До сих пор крупнейшей покупкой Apple оставалась сделка с Beats на 3 млрд долларов в 2014 году, и на этом фоне стратегический маневр выглядит как подготовка к более крупным приобретениям.

Для глобального IT‑рынка это сигнал: Apple из "тихого гиганта" M&A, предпочитающего точечные приобретения, становится игроком, готовым вкладываться в ключевые технологии, а не только разрабатывать их внутри. Это может касаться как стартапов в области генеративного ИИ и компьютерного зрения, так и компаний, работающих с компонентной базой и сенсорами.

Одновременно усиливается ставка на "ИИ‑управляемые устройства". Новая стратегия аппаратного обеспечения под руководством Тернуса включает в себя умные очки, ИИ‑улучшенные AirPods с камерами, складной iPhone и домашнюю автоматизацию. Ключевая роль в этой экосистеме отводится ассистенту Siri, который должен превратиться из голосового интерфейса в связующее звено между устройствами, персональными данными и облачными ИИ‑сервисами. То есть мы увидим конкуренцию не только за "железо", но и за сценарии использования: от подсказок при работе за компьютером до безопасной навигации в городе с помощью очков дополненной реальности.

Риски новой стратегии также заметны невооруженным глазом.

Во‑первых, складные устройства остаются дорогим и нишевым сегментом: по оценкам аналитиков, даже цены на уровне около 2 тысяч долларов за сложный iPhone могут ограничить спрос премиальной аудиторией.

Во‑вторых, ставка на постоянный сбор и анализ данных через очки, наушники и носимые камеры поднимает вопросы конфиденциальности и регулирования, особенно в ЕС и ряде других юрисдикций, где уже обсуждаются ограничения на носимые ИИ‑гаджеты в общественных местах. В‑третьих, усиление инвестиций за счет возможного постепенного сокращения выкупа акций может вызвать недовольство части инвесторов, привыкших к рекордным программам возврата капитала, хотя Apple пока сохраняет объем buyback на уровне порядка 100 млрд долларов.

С другой стороны, для самой компании и отрасли в целом ставка на новые ИИ-продукты выглядит закономерной. Конкуренты Apple - от Google и Microsoft до китайских вендоров - уже активно демонстрируют ИИ‑функции в смартфонах, ноутбуках и облачных сервисах, и пассивное удержание текущих бизнес‑моделей быстро превратилось бы в риск.

В 2026‑м ключевым событием станет вывод на рынок складного iPhone и, вероятно, новых поколений AirPods и Apple Watch с более тесной интеграцией ИИ‑функций.

В конце 2026‑го - начале 2027‑го ожидаются MacBook с сенсорными OLED‑экранами, что станет серьезным сдвигом для сегмента профессиональных ноутбуков и разработчиков, привыкших к классическим интерфейсам macOS. По мере выхода умных очков, кулонов и домашнего робота можно ожидать и новых сервисных моделей - от подписок на ИИ‑функции до специализированных корпоративных решений для рабочих мест, логистики и промышленности.

В результате Apple при Джоне Тернусе, скорее всего, станет чуть менее "финансовой машиной" и чуть более инженерной компанией с ощутимым аппетитом к риску. А успех или провал складного iPhone и первых ИИ‑гаджетов задаст тон "эпохе Тернуса" на весь его срок.