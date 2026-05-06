Названы самые популярные смартфоны в России и СНГ

Аналитики AliExpress СНГ составили рейтинг самых популярных смартфонов по итогам первого квартала 2026 года на основе количества проданных устройств. В топ-10 вошли устройства стоимостью от 12 до 58 тыс. руб., восемь из которых стали модели Xiaomi, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

Самым популярным смартфонов стал бюджетный POCO M8, предлагающий 6,77-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, основную камеру с разрешением 50 Мп, аккумулятор емкостью 5520 мАч с быстрой зарядкой мощностью 45 Вт и чипсет Snapdragon 6 Gen 3.

За ним следует флагманский OnePlus 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, LTPO AMOLED-экраном на 6,78 дюйма с частотой 165 Гц, тройной камерой на 50 Мп, большой батареей емкостью 7300 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 120 Вт и 50 Вт соответственно.

Топ-3 замыкает Redmi Note 15 Pro, выделяющийся 200-мегапиксельной камерой, AMOLED-экраном на 6,77 дюйма с частотой 120 Гц, батареей емкостью 6500 мАч с зарядкой мощностью 45 Вт и процессором MediaTek Helio G200-Ultra.

На четвертом месте оказался POCO X8 Pro, оснащенный чипсетом MediaTek Dimensity 8500-Ultra, AMOLED-экраном диагональю 6,59 дюйма с разрешением 1.5K и пиковой яркостью 3500 нит, камерой на 50 Мп и аккумулятором емкостью 6500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт.

За ним следует POCO X7 Pro с чипом MediaTek Dimensity 8400-Ultra, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, камерой с разрешением 50 Мп и батареей на 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 90 Вт.

В рейтинг также попали Redmi Note 14, Redmi Note 15, realme 16 Pro+, OnePlus 15R и HONOR 400.