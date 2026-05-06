Названы способы восстановить нормальную работу Windows

Специалисты портала XDA назвали способы восстановить нормальную работу Windows без сброса операционной системы (ОС). Материал доступен на сайте издания.

По словам автора медиа Казима Алви, чаще всего, наблюдая проблемы с ОС, пользователи Windows переустанавливают систему или сбрасывают ее до заводских настроек. Журналист назвал три альтернативы сброса системы, которые работают лучше и позволяют обходиться без повторной установки всех программ и восстановления данных.

В первую очередь Алви рекомендовал использовать команды SFC и DISM. С их помощью можно провести глубокое сканирование системных файлов и затем восстановить поврежденные. Утилита DISM доступна во всех версиях Windows, начиная с Vista.

«Эти команды пригодились мне бесчисленное количество раз», — признался автор.

Если SFC и DISM не помогут, то специалист призвал попробовать откатить Windows к предыдущему обновлению ОС. Он рассказал, что часто ошибки системы проявляются после установки апдейта. Это можно сделать через «Центр обновления Windows» и «Журнал обновлений».

Третьим способом заставить Windows работать нормально оказалось восстановление системы.

«Самое приятное то, что ваши личные файлы, приложения и настройки остаются нетронутыми, поскольку обновление затрагивает только файлы, относящиеся к операционной системе», — заметил автор.

В начале мая Microsoft согласилась убрать рекламные интеграции из виджетов в Widows 11. В компании рассказали, что в ближайшем будущем они будут отключены по умолчанию.