Ученые не могут найти самое древнее русское слово

Директор Института Русистики Кристина Агафонова рассказала о проблеме с первыми словами русского языка.

«Определить самое древнее слово русского языка практически невозможно. Многие слова не сохранились в письменных источниках», – пояснила она в интервью РИА Новости.

Ученый объяснила, что русский язык формировался на основе праславянского языка, откуда в русский попали множество слов. Она отмечает, что многие древние слова остались почти неизменными, к примеру «земля» или «мыслете».

