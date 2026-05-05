Google выплатит $8 млн за сбор данных детей

Федеральный суд в США предварительно одобрил мировое соглашение по коллективному иску против Google, связанного со сбором данных детей. Компания согласилась выплатить $8,25 млн, чтобы урегулировать претензии, сообщает Mediapost.

Судья отметил, что соглашение выглядит «справедливым, разумным и адекватным», учитывая риски и затраты возможного судебного разбирательства.

Если соглашение будет окончательно утверждено, компенсации получат участники коллективного иска — жители США, которым было меньше 13 лет на момент использования Google Play в период с 2015 по январь 2026 года, и чьи данные могли быть собраны или переданы третьим лицам. Размер выплат будет небольшим и, по оценкам истцов, составит от $0,83 до $2,17 на человека.

Напомним, иск был подан в 2023 году родителями шестерых детей. Они утверждали, что приложения из Google Play, включая проекты Tiny Lab Productions, собирали данные несовершеннолетних. Эти приложения входили в программу «Разработано для семьи», которая предполагает соблюдение закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA).

По версии истцов, рекламная платформа AdMob продолжала собирать данные детей без согласия родителей, и Google должна была знать об этом. В 2024 году суд отклонил попытку компании закрыть дело, несмотря на аргументы о блокировке разработчика и истечении сроков давности.

Окончательное решение по мировому соглашению суд планирует принять после слушания, назначенного на 24 сентября.

Ранее Disney согласилась выплатить $10 млн для урегулирования иска Федеральной торговой комиссии США (FTC), которая обвинила компанию в незаконном сборе личной информации детей через видеоконтент на YouTube.