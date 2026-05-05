Apple ведет переговоры с Intel и Samsung о поставках процессоров

Apple ведет переговоры с Intel и Samsung о возможных поставках процессоров на фоне ограничений в цепочке поставок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, переговоры с альтернативными подрядчиками пока не привели к конкретным соглашениям. Внутри Apple сохраняются сомнения относительно целесообразности перехода на производственные процессы, отличающиеся от технологической базы TSMC, которая обеспечивает текущий уровень производительности и энергоэффективности чипов.

Руководство компании рассматривает дефицит полупроводников как фактор, сдерживающий рост поставок устройств, включая iPhone и Mac. При этом Intel и Samsung пока не способны обеспечить стабильное производство передовых решений в объемах, сопоставимых с мощностями TSMC.

Исторически обе компании уже выступали партнерами Apple: Intel поставляла процессоры для компьютеров Mac до перехода на собственные чипы Apple Silicon в 2020 году, а Samsung участвовала в производстве процессоров для iPhone более десяти лет назад.