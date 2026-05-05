Спрогнозировано подорожание флагманских iPhone

Apple может пересмотреть стоимость своих смартфонов на фоне роста себестоимости устройств. Повышение цен на будущие модели линейки iPhone практически неизбежно, сообщает Digital Trends со ссылкой на аналитика Morgan Stanley Эрика Вудринга.

По оценке эксперта, стоимость iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max может увеличиться примерно на $100 по сравнению с текущим поколением. Для ориентира, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max в настоящее время предлагаются по цене $1100 и $1200 соответственно.

Аналитик отмечает, что Apple занимает устойчивые позиции в сегменте премиальных устройств и, вероятно, сможет повысить цены без существенного давления на спрос. Дополнительным сигналом к пересмотру стратегии стали комментарии менеджмента компании в ходе недавнего финотчета, где подчеркивался рост производственных затрат.

Ключевым фактором удорожания остается повышение стоимости компонентов, включая оперативную память и другие критически важные элементы. В этих условиях компания, традиционно стремившаяся сдерживать рост цен за счет оптимизации издержек, сталкивается с ограничениями.