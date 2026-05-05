На Землю обрушилась магнитная буря
«На фоне ожидавшейся все майские праздники «зелёной улицы» начались довольно заметные магнитные бури, которые на пике, пришедшемся примерно на полночь, достигли уровня G2 (средние бури)», — говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Источником бурь стал медленный выброс корональной плазмы.
Ранее учёные сообщали об усилении активности на Солнце.