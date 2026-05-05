Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен

Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены, операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам. Об этом сообщили в Минцифры.

В ведомстве отмечают, что точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам. При этом домашний интернет и Wi-Fi работают штатно.

"В случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов", - объясняют в ведомстве.

Напомним, что с утра 5 мая в Москве и других крупных городах России пропал доступ к мобильному интернету и SMS. Ранее операторы связи направили абонентам сообщения о возможных сбоях в работе мобильного интернета и связи с 5 по 9 мая в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий.