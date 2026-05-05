Apple подтвердила, что в iOS 26.5 появится важное обновление для приложения «Сообщения»: RCS-переписки получат сквозное шифрование. Сейчас релиз-кандидат iOS 26.5 уже доступен, а публичный запуск ожидается в ближайшее время.

RCS — это более современная замена СМС для обмена сообщениями между между iPhone и Android.

Благодаря этому стандарту в зелёных чатах работают функции, похожие на iMessage: более качественные фото и видео, индикаторы набора текста, отчёты о прочтении и другие привычные мелочи.

Теперь к этому добавится ещё и сквозное шифрование. Это значит, что сообщения между поддерживаемыми устройствами будут защищены так, чтобы их не могли прочитать третьи лица по пути доставки.

В примечаниях к iOS 26.5 Apple уточняет, что функция пока остаётся в статусе бетки и будет доступна не сразу у всех. Для работы шифрования нужна поддержка со стороны операторов, причём и у отправителя, и у получателя. Apple также планирует публиковать список операторов с поддержкой этой функции.

Ранее сквозное шифрование RCS уже появлялось в бета-версии iOS 26.4, но до финального релиза тогда не дошло. Для пользователей это важный шаг: переписка между iPhone и Android постепенно становится не только удобнее, но и безопаснее.