Apple заняла весь мировой топ-3 продаваемых смартфонов

Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала топ-10 продаваемых смартфонов по итогам первого квартала 2026 года.

© Apple

Лидером глобального рынка стал базовый iPhone 17 с долей около 6%. Второе и третье места заняли старшие модели линейки — iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro. Таким образом, вся тройка лидеров оказалась за Apple, что отражает устойчивый спрос на обновленное поколение смартфонов компании.

Значительное присутствие в рейтинге обеспечили и модели Samsung и Xiaomi. В десятку вошли, в частности, Samsung Galaxy A07 4G, Samsung Galaxy A17 5G, Samsung Galaxy A56, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A17 4G, а также iPhone 16 и Redmi A5.

Аналитики отмечают, что серия Galaxy A заняла сразу пять позиций в топ-10 — лучший результат среди Android-устройств. Наиболее востребованной моделью в экосистеме стала Samsung Galaxy A07 4G, демонстрирующая высокий спрос на развивающихся рынках.

Совокупная доля десяти самых популярных моделей достигла 25% мировых продаж смартфонов, что стало рекордом для первого квартала. Эксперты связывают этот результат с концентрацией спроса на ограниченном числе устройств, а также с ростом стоимости компонентов.

Высокие продажи iPhone 17 обусловлены заметным улучшением характеристик по сравнению с предыдущим поколением: увеличением базового объема памяти до 256 Гб, обновлением камер и повышением частоты обновления дисплея до 120 Гц. Это позволило базовой версии приблизиться по возможностям к Pro-моделям и расширить ее аудиторию.

По прогнозам Counterpoint Research, в течение года доля премиальных устройств будет расти, поскольку производители продолжают смещать акцент на более маржинальные сегменты в условиях общего замедления рынка.