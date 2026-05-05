Сбер дал рекомендации при ограничениях мобильного интернета

В ближайшие дни из-за ограничений мобильного интернета и СМС в ряде регионов России, клиенты Сбера могут столкнуться с проблемами при входе в «Сбербанк онлайн» и «Сбербизнес». Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Сбере подчеркнули, что такие ограничения будут носить эпизодический характер — «не на весь день, а отдельными интервалами».

Уточняется, что СМС-коды сохраняются в истории уведомлений в приложении: при подключении к Wi-Fi или стабильному интернету их можно найти в разделе «История операций».

«Для входа в интернет-банк «Сбербизнес» рекомендуем воспользоваться авторизацией по ПИН-коду (необходимо настроить заранее), либо по QR-коду, а также подключением по Wi-Fi», – говорится в сообщении Сбера.

До этого сообщалось, что в Москве в период майских праздников могут быть введены ограничения на работу мобильного интернета. Речь идет о 5, 7 и 9 мая.

Аналогичные ограничения уже фиксировались в столице в прошлом году перед 9 мая. Кроме того, в начале марта 2026 года мобильный интернет в Москве был ограничен более чем на полторы недели по соображениям безопасности, после чего доступ к ряду ресурсов обеспечивался через «белые списки». Полное восстановление работы сети произошло 24 марта.