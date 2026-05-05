Раскрыта новая схема кражи аккаунтов в Telegram

Злоумышленники придумали новую схему для получения доступа к аккаунтам в Telegram — они представляются сотрудниками, которые якобы меняют замки и домофонные ключи в подъездах.

Об этом рассказал РИА Новости пользователь, столкнувшийся с такой проблемой.

«Представляются специалистами, которые меняют замки и ключи домофонов в подъезде. Говорят, что первое время нужно ходить по специальному коду. В этот момент в Telegram приходит уведомление с кодом, который мошенники просят продиктовать», — отметил собеседник агентства.

По его словам, злоумышленники убеждают жертву, что присланные цифры — это сгенерированный ПИН-код для входа в подъезд, который нужно «записать» в ключ. Однако на самом деле это код подтверждения от Telegram для входа в аккаунт на новом устройстве. Именно так мошенники и получают доступ к чужим учетным записям.

Пострадавший также отметил, что звонившие, вероятно, использовали утекшие персональные данные: они обращались по имени и отчеству и точно называли адрес регистрации.