Samsung призвала обновить все смартфоны

Корейская корпорация Samsung выпустила обновление безопасности для всех своих актуальных смартфонов. На это обратило внимание издание GizmoChina.

По словам авторов медиа, в этом году IT-гигант затянул с выпуском патчей. Журналисты рассказали, что фирма вовремя представила обновление для флагманских моделей, но более доступные и распространенные варианты получили патчи с задержкой. В начале мая выяснилось, что все доступные устройства можно обновить до новой версии операционной системы (ОС).

Как оказалось, апрельский патч безопасности устраняет в общей сложности 47 уязвимостей. Samsung призвала пользователей обновить свои девайсы. В материале говорится, что 33 уязвимости были обнаружены Google, 10 — командой Samsung Mobile, а оставшиеся четыре — подразделением Samsung Semiconductor. Последние связаны исключительно с устройствами Samsung.

При этом авторы заметили, что далеко не все смартфоны можно обновить до актуальной версии One UI 8.5, которая, в отличие от патчей безопасности, добавляет на устройства новые функции.

В конце апреля стало известно, что Samsung выпустила второе за месяц экстренное обновление для смартфонов Galaxy S25 и S26. При этом первый апдейт выходили меньше месяца назад.