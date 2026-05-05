Ученые решили построить 3D-модель ледника Земли Франца-Иосифа

Экспедиция Русского географического общества и национального парка «Русская Арктика» впервые провела детальную съемку ледника Кропоткина на Земле Франца-Иосифа для дальнейшего создания его трехмерной модели, передает ТАСС. Основная цель – оценка скорости таяния ледника в летний период и анализ потери его объема.

Как отмечают в пресс-службе Росзаповедцентра Минприроды России, «участники экспедиции впервые выполнили съемку выводной части ледника Кропоткина на Земле Александры со стороны бухты Северная протяженностью около трех километров для построения трехмерной модели и возможности оценить потери объема за счет повторной съемки в летний период».

Помимо этого, экспедиция впервые осуществила геофизические исследования глубин двух озер, а также установила автономный измерительный многофункциональный комплекс отечественного производства.

Работы на архипелаге Земля Франца-Иосифа проходят с 2021 года. Ученые изучают гидрологические, мерзлотные и биологические процессы Арктики, а также занимаются устранением последствий прошлой хозяйственной деятельности и формированием системы мониторинга региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые заявили о рекордном ускорении таяния ледников архипелага Шпицберген до 2,5 метра льда в год.

Участники Русского географического общества зафиксировали полное исчезновение от таяния острова Месяцева в архипелаге Земля Франца-Иосифа к сентябрю 2024 года.

Во время комплексной экспедиции на остров Земля Александры ученые национального парка «Русская Арктика» обнаружили в пробах почвы уникальных тихоходок, устойчивых к экстремальным условиям Арктики.